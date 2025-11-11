Сумма рибейта из бюджета Прикамья в 2025 году уменьшилась в 2,6 раза

Министерство культуры Пермского края подвело итоги рассмотрения заявок на субсидии. Как сообщает пресс-служба министерства, в этом году были получены и рассмотрены две заявки от кинокомпаний ООО «Студия Лукафильм» за многосерийный фильм «Попадос» (16+) и ООО «Проспект мира» за фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» (6+). Общая сумма выплаты составит 28,8 млн руб. Стоит отметить, что в прошлом году сумма рибейта составила 75 млн руб. Тогда выплаты из краевого бюджета получили шесть кинокомпаний.

Как уточнили в краевом минкульте, оценка проводилась по критериям вовлечения пермских актеров и специалистов, а также использования символики и узнаваемых локаций региона. К рассмотрению принимались расходы, соответствующие установленному перечню затрат. Максимальные издержки в этом году пришлись на оплату аренды автотранспорта, а также услуг по обеспечению проживания и питания членов съемочной группы. Помимо документов, подтверждающих затраты, кинокомпаниям необходимо было предоставить информацию о сроках и местах проведениях съемок, а также о количестве пермяков, принявших участие в съемочном процессе.

Напомним, в Пермском крае действует программа рибейта — возмещения части затрат на съемки на территории Пермского края при участии местных специалистов. Решение о выдаче компенсации принимается экспертным советом при пермской кинокомиссии, учрежденной министерством культуры Пермского края. По программе рибейта кинематографисты могут вернуть до 50% расходов. С 2019 года по программе рибейта кинокомпаниям выплачено 158 млн руб., поддержано 22 проекта и снято около 30 фильмов.