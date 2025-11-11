В Ярославской области вырос пассажиропоток на речных судах

В Ярославской области в навигационный сезон речные суда перевезли почти полмиллиона человек, что на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Электрокатамаран «Белояр» стал лидером в экскурсионных и прогулочных маршрутах, выполнив более 1400 рейсов и перевезя почти 60 тыс. пассажиров. Особенно популярным было новое сообщение от речного вокзала до Толги, которое продолжит работу в следующем сезоне.

Также запущен маршрут на скоростном судне «Восход-2» из Ярославля в Рыбинск с остановкой в Тутаеве. Более 8800 пассажиров воспользовались этим направлением, что позволило продлить его до конца октября. Тутаевская переправа обслужила 165 тыс. человек, экскурсионными маршрутами от Ярославского речного вокзала воспользовались более 18 тыс. пассажиров, а городскими до Толги и Вакарева — свыше 165 тыс. человек.

Антон Голицын