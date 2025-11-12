Росприроднадзор требует 153 млн рублей с компании из Альметьевска за ущерб почве

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора требует взыскать с ООО «Центр Спас» из Альметьевска 153,6 млн руб. за вред, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор требует 153 млн рублей за ущерб почве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Росприроднадзор требует 153 млн рублей за ущерб почве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее ответчик указал на тяжелое материальное положение компании и принятие мер по устранению нарушения. Суд отложил рассмотрение дела и обязал ответчика представить документы, подтверждающие устранение нарушения и финансовое положение.

На очередном заседании в деле появился новый представитель ответчика, который запросил у Росприроднадзора дополнительные документы: задание на проведение проверки, фото- и видеоматериалы выездного обследования, сведения об аккредитации испытательной лаборатории, документы о калибровке измерительных приборов и методику расчета ущерба. Судебное разбирательство отложено на 11 декабря 2025 года.

Представитель ответчика пояснил «Ъ Волга-Урал», что компания не оспаривает факт загрязнения, но намерена проверить правильность расчета ущерба. «Устранение не всегда исключает факт необходимости возмещения рассчитанного ущерба. Важно посмотреть, насколько расчет был адекватен», — отметил он. По его словам, у компании нет средств для выплаты такой суммы. Он также отметил, что ООО «Центр Спас» — единственное предприятие с допусками для работы с отходами в лесах, и для получения другой компанией всех необходимых разрешений потребуется минимум два года.

По данным Rusprofile, ООО «Центр Спас» зарегистрировано в 2014 году и специализируется на сборе отходов I–IV классов опасности. Согласно самому недавнему финансовому отчету, выручка компании в 2022 году составила 27,1 млн руб., в то время как в 2021 году составила 49,7 млн руб. Чистая прибыль за этот период упала с 1,85 млн руб. до 28 тыс. руб.

Анар Зейналов