Прикамскому машзаводу отказали в снятии ареста с имущества

Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении иска АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) о снятии наложения ареста на часть имущества предприятия. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

АО «Александровский машиностроительный завод» обратилось в суд 28 июля текущего года с иском по акту федеральной службы судебных приставов России о наложении ареста на часть имущества предприятия. Акт был составлен в рамках исполнительного производства по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое является кредитором АМЗ. Агентство — правопреемник обанкротившегося Роспромбанка, которому завод должен более 141 млн руб. В определении суда указано, что под арест попало имущество, от которого зависит производственная деятельность предприятия.

АМЗ пытался добиться исключения четырехэтажного инженерного корпуса с постройками и мансардой площадью 3,3 тыс. кв. м, четырехэтажного здания цеха с административно-бытовым комплексом 14 тыс. кв. м, а также двух земельных участков 1 тыс. кв. м и 11,2 тыс. кв. м по ул. Войкова из актов о наложении ареста от 14 июля текущего года. Согласно публичной кадастровой карте, общая стоимость указанной недвижимости составляет 48,3 млн руб.

В итоге арбитражный суд отказал АО «Александровский машиностроительный завод» в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.