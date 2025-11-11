Уволенного за «утрату доверия» замглавы Клина обвинили в получении взятки

СКР предъявил обвинение в получении взятки бывшему заместителю главы города Клин. Дачу взятки вменили директору компании, у которой был заключен контракт с городской администрацией. Чиновника уволили с должности в связи с утратой доверия, отметили в подмосковном управлении прокуратуры.

В деле также фигурируют два посредника, сообщила пресс-служба СКР. По версии следствия, бывший чиновник получил 200 тыс. руб. от коммерсанта, чья организация занималась ремонтом дороги. Взамен экс-замглавы должен был беспрепятственно подписать акты о приемке работ.

Кроме того, чиновника проверяют на причастность к хищению 3,8 млн руб. при выполнении муниципального контракта по ремонту дороги. Дело расследуется по статье о мошенничестве. Проведены девять обысков, опрошены 15 свидетелей.

Никита Черненко