В Татарстане на современное оснащение школ и детсадов выделили 1,2 млн рублей

В Татарстане на техническое оснащение вводимых в эксплуатацию муниципальных образовательных организаций направили 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Деньги выделили на покупку современного компьютерного оборудования в новые детские сады и школы для создания комфортных условий для обучения. Источником финансирования служит бюджет республики.

Анна Кайдалова