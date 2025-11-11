В Татарстане на техническое оснащение вводимых в эксплуатацию муниципальных образовательных организаций направили 1,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

В Татарстане на современное оснащение школ и детсадов выделили 1,2 млн рублей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Деньги выделили на покупку современного компьютерного оборудования в новые детские сады и школы для создания комфортных условий для обучения. Источником финансирования служит бюджет республики.

Анна Кайдалова