Министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов ушел в отставку

Михаил Фоминов покинул пост министра цифрового развития Удмуртии. И.о. стал его заместитель Александр Олюнин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Пост господин Фоминов покинул по собственному желанию.

Господин Фоминов руководил ведомством с октября 2023 года. До этого пять лет являлся первым заместитель министра цифрового развития. В госорганах, связанных с IT-отраслью, Михаил Фоминов работает с 2012 года. В частности, он руководил Агентством информатизации и связи республики.

Александр Олюнин работает в министерстве с 2018 года. Заместителем министра он является с 2024 года. В должности господин Олюнин курировал вопросы обеспечения связью малых поселений, информационной безопасности и развития IT-отрасли, включая предоставление мер поддержки.