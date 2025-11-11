Министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов ушел в отставку
Михаил Фоминов покинул пост министра цифрового развития Удмуртии. И.о. стал его заместитель Александр Олюнин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Пост господин Фоминов покинул по собственному желанию.
Господин Фоминов руководил ведомством с октября 2023 года. До этого пять лет являлся первым заместитель министра цифрового развития. В госорганах, связанных с IT-отраслью, Михаил Фоминов работает с 2012 года. В частности, он руководил Агентством информатизации и связи республики.
Александр Олюнин работает в министерстве с 2018 года. Заместителем министра он является с 2024 года. В должности господин Олюнин курировал вопросы обеспечения связью малых поселений, информационной безопасности и развития IT-отрасли, включая предоставление мер поддержки.