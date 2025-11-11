Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Европарламент поддержал снятие запрета на импорт содержащего метанол винограда

Европарламент проголосовал за снятие почти векового запрета на поставки нескольких сортов винограда из США, сообщает The Times. Их запретили в Европе еще в 1930-е годы из-за подозрений, что употребление вина из них вызывает слепоту.

Возобновление поставок винограда из США лоббируют французские виноделы, мотивируя это тем, что американские сорта более устойчивы к плесени и легче переносят засуху и обильные осадки.

Речь идет о шести сортах винограда — «клинтон», «отелло», «ной», «изабель», «жакез» и «эрбемон». Основная причина запрета их поставок в Европу заключалась в слишком высоком содержании метанола — природного спирта, который при его употреблении в больших количествах может вызвать слепоту. Однако французские виноделы настаивают, что содержание метанола в американских сортах винограда намного меньше предельно допустимых значений, установленных в ЕС, а запрет вводился не из-за медицинских противопоказаний, а только чтобы защитить местных производителей от зарубежных конкурентов.

Кирилл Сарханянц

