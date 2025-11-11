Конкурс управленцев «Лидеры России» станет командным по предложению Путина

В управленческом конкурсе «Лидеры России» впервые будут состязаться команды. Изменения предложил президент России Владимир Путин, сообщил первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее конкурс «Лидеры России» был индивидуальным. Новый формат предполагает формирование команд из пяти человек. Для участия в конкурсе необходимо иметь управленческий опыт не менее двух лет и быть моложе 55 лет. При этом к новому сезону «Лидеров России» впервые допускаются победители предыдущих лет.

«Мир настолько сложен, что практически нет задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой, — сказал замглавы АП на пресс-конференции, посвященной новому сезону конкурса. — Коллективная работа –это то, что свойственно российским традиционным ценностям».

«Лидеры России» проводится с 2017 года. Конкурс курирует комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Участники состязания регулярно занимают посты во власти. Среди первых конкурсантов, получивших назначения: губернаторы Амурской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Орлов и Дмитрий Артюхов. Последний, будучи назначен на должность в 2018 году, стал самым молодым руководителем региона в России — ему было тогда 30 лет.

Степан Мельчаков, Григорий Лейба