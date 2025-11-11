Конкурс управленцев «Лидеры России» станет командным по предложению Путина
В управленческом конкурсе «Лидеры России» впервые будут состязаться команды. Изменения предложил президент России Владимир Путин, сообщил первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Ранее конкурс «Лидеры России» был индивидуальным. Новый формат предполагает формирование команд из пяти человек. Для участия в конкурсе необходимо иметь управленческий опыт не менее двух лет и быть моложе 55 лет. При этом к новому сезону «Лидеров России» впервые допускаются победители предыдущих лет.
«Мир настолько сложен, что практически нет задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой, — сказал замглавы АП на пресс-конференции, посвященной новому сезону конкурса. — Коллективная работа –это то, что свойственно российским традиционным ценностям».
«Лидеры России» проводится с 2017 года. Конкурс курирует комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров. Участники состязания регулярно занимают посты во власти. Среди первых конкурсантов, получивших назначения: губернаторы Амурской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Орлов и Дмитрий Артюхов. Последний, будучи назначен на должность в 2018 году, стал самым молодым руководителем региона в России — ему было тогда 30 лет.