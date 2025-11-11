В Магнитогорске бухгалтера комбината похоронных услуг будут судить за растрату

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего бухгалтера муниципального похоронного бюро Ее обвиняют в присвоении и растрате 170 тыс. руб. бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, с мая по декабрь 2024 года главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Комбинат похоронно-ритуальных услуг Магнитогорска» необоснованно начисляла себе разовые премии. Так она похитила более 170 тыс. руб., принадлежащие мэрии.

В ходе расследования местная жительница добровольно в полном объеме возместила причиненный ущерб. Ее имущество арестовано. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска