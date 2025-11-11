Депутат заксобрания Прикамья перешла на работу в «Росхим»

Депутат регионального парламента Мария Коновалова покинула пост директора по стратегическим коммуникациям АО «Метафракс Кемикалс». Новое место работы госпожи Коноваловой — департамент по взаимодействию с органами государственной власти АО «Росхим». Связи с общественностью "Метафракс Кемикалс" будет курировать начальник отдела корпоративных коммуникаций Анастасия Вольф.

Мария Коновалова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Мария Коновалова

Как сообщили источники в законодательном собрании Прикамья, документ об этом назначении был подписан 6 ноября. В «Росхиме» Мария Коновалова возглавит направление «стратегическое взаимодействие». По мнению собеседника, близкого к компании, при ее назначении учитывался опыт работы команды «Метафракса» по развитию Губахи и других городов КУБа, а также работа по масштабированию опыта на другие территории присутствия.

Мария Коновалова — выпускница пермского политеха по специальности «Связи с общественностью» 2003 года. В том же году она трудоустроилась в компанию «Метафракс», где работала 22 года, пройдя путь от ведущего специалиста по связям с общественностью до директора по коммуникациям. Была заместителем председателя Общественной палаты Прикамья. Избиралась депутатом Законодательного собрания Пермского края третьего и четвертого созывов от партии «Единая Россия», входит в комитет по промышленности, экономической политике и налогам. Является одним из инициаторов и бессменным председателем оргкомитета ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой».

«Росхим» — крупный российский химический холдинг. В Пермском крае в группу входят губахинское АО «Метафракс Кемикалс», а также березниковские АО «БСЗ» и ООО «Сода-Хлорат».