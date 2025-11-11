Александр Пантыкин анонсировал создание рок-факультета в Уральской консерватории

В Уральской консерватории планируется создать рок-факультет, рассказал на пресс-конференции председатель союза композиторов Свердловской области, основатель рок-группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пантыкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Пантыкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Важное наследие 40-летие свердловского рок-клуба — это открытие в консерватории рок-факультета, на котором будут рок-музыканты получать высшее образование. Эта тема очень важна для города. В нашем городе огромное количество музыкантов, которые заканчивают эстрадное отделение музыкального училища имени Чайковского и потом уезжают из нашего города, не имея возможности получить высшее образование»,— пояснил он.

По его словам, если удастся получить образовательную лицензию, то первый набор на рок-факультет можно провести уже летом 2026 года. «Там будет три отделения — рок, джаз и поп. Прежде всего, это будет исполнительский факультет. Там будут учиться гитаристы, бас-гитаристы, барабанщики, вокалисты»,— сообщил господин Пантыкин. Он пообещал, что будет привлекать для преподавания «и наших, и не наших монстров». «Я считаю, что на этом факультете должны преподавать лучшие люди со всего мира, такие как Стинг и Пол Маккартни»,— подчеркнул он.

Николай Яблонский