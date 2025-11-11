В колодце в Зеленодольском районе Татарстана нашли тело

В Зеленодольском районе Татарстана, в поселке городского типа Васильево, в технологическом колодце спасатели обнаружили тело местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело нашли во время расчистки территории бывшего лесокомбината. Пожарные и спасатели с помощью лестницы и альпинистского снаряжения извлекли тело пострадавшей и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Личность погибшей пока устанавливается.

Анна Кайдалова