Минтранс: в сутки по Восточному выезду из Уфы проезжает 12 тысяч автомобилей

С 1 апреля 2024 года по Восточному выезду из Уфы проехало около 7 млн автомобилей, сообщили «Ъ-Уфа» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Ежедневный трафик составляет 12 тыс. машин при пропускной способности 22,7 тыс. автомобилей в сутки.

В конце прошлого года в минтрансе сообщили, что по дороги каждые сутки проезжало порядка 15 тыс. машин.

«С момента открытия Восточного выезда произошло 137 дорожно-транспортных происшествий. ДТП со смертельным исходом отсутствуют»,— отметили в ведомстве.

Почти 14-киломеровый Восточный выезд соединяет центр Уфы с трассой М-5 с помощью тоннеля на восточном склоне города и моста через реку Уфу. Строительство объекта началось в 1992 году, но с 2007-го по 2019 год работы были заморожены. 1 июня правительство Башкирии заключило с ООО «Башкирская концессионная компания» (БКК, входит в «ВТБ Инфраструктурный холдинг») концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации объекта. Генподрядчиком стало ООО «Лимакмаращавтодороги» (входит в турецкую компанию Limak Inshaat Sanayi Ve Tijaret Anonim Shirketi). Стоимость проекта превысила 40 млрд руб.

По соглашению, БКК вправе эксплуатировать Восточный выезд и взимать с водителей плату за пользование объектом. Цена проезда составляет от 150 до 300 руб.

Идэль Гумеров