11 ноября 2025 года, Уфа. - АО «БЭСК» присоединилось к Социальной хартии российского бизнеса и внесено в реестр её членов. Социальная хартия российского бизнеса принята Съездом РСПП в 2004 г. В хартии российского бизнеса РСПП сформулированы принципы ответственного ведения бизнеса.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Фактически этот документ является платформой для формирования корпоративной стратегии, политики и практики в соответствии с задачами устойчивого развития бизнеса, нацеленными на конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами с учетом интересов общества. В настоящее время к Социальной хартии присоединились 316 организаций с общей численностью более десяти миллионов работников.

Комментируя событие, председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов отметил: «Электросетевой бизнес – социален по своей сути. Любое дело – от строительства жилого дома до создания крупного промышленного предприятия – начинается с подключения к электрическим сетям. И в дальнейшем комфорт жизни людей, успех бизнеса, развитие региона и страны напрямую зависят от электроснабжения. Поэтому присоединение к Социальной хартии нашей компании – логичный шаг, который формализует деятельность АО «БЭСК» в сфере устойчивого развития и дает дополнительный импульс к построению ответственных, бережных и уважительных отношений с нашими работниками, клиентами и обществом в целом».

АО «Башкирская электросетевая компания» – крупная региональная электросетевая компания России, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4 – 500 кВ общей протяженностью более 90 тыс. км, занимающая доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан. Суммарная установленная мощность подстанций – 23 693 МВ*А. В состав АО «Башкирская электросетевая компания» входят компании, к сфере деятельности которых относится транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передача электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, а также проектирование и строительство энергообъектов.

ООО «Башкирэнерго»