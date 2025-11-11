ПСБ приглашает ярославских рестораторов и отельеров на двухдневный практикум по обмену опытом

ПСБ запустил в Ярославле новый проект для предпринимателей — сообщество «Ставка на дело», и приглашает ярославских рестораторов, отельеров и представителей сферы туризма на двухдневный практикум, который состоится 27 и 28 ноября в отеле «Соколена».

Фото: Пресс-служба ПСБ

«Ценность этого мероприятия — прежде всего в его практической направленности: каждый участник после регистрации в сообществе “Ставка на дело” может подать заявку на разбор и анализ своего бизнеса, какой-либо произошедшей ситуации, истории, проблемы. Три кейса будут отобраны и детально проанализированы федеральными экспертами. Мы ждем заявки от ярославских предпринимателей, владельцев бизнеса любого уровня, которые хотят получить не теорию, а готовый план действий для дальнейшего развития своего дела. И конечно, такие встречи позволяют найти единомышленников и потенциальных партнеров для своего бизнеса»,— прокомментировал Алексей Богачев, вице-президент, управляющий Ярославским филиалом ПСБ.

В первый день мероприятия выступят и проведут практические разборы федеральные эксперты:

Илья Тютенков — создатель проектов Leveldva, Ugolёk и «Северяне», основатель гастрономических трендов — расскажет о создании уникальных ресторанных концепций, франчайзинге и современных системах управления в презентации «Ресторан будущего: какие тренды формируют гастрономию завтрашнего дня».

Владимир Перельман — ресторатор и основатель холдинга Perelman People, знаковые проекты: «Рыба Моя», I Like Wine, Beer&Brut, Sage.

Максим Ползиков — основатель ресторанов «Рыбторг» (Bib Gourmand Michelin 2022, GreatList) и «Мультикультура», экс-управляющий партнер Ginza Project — поделится опытом по теме «Вкус как стратегия: как собирать концепт вокруг продукта и гостевого опыта, а не вокруг формата».

Вадим Прасов — управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» и вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров — расскажет об управлении гостиничными активами и стратегическом развитии бизнеса в сфере гостеприимства. Тема его выступления — «От идеи к гостю: как превращать замысел в работающий отель с устойчивой экономикой и лояльной аудиторией».

Андрей Михайлец — управляющий партнер УК «Независимый Гостиничный Альянс», эксперт по маркетингу и продажам в отелях — поделится практическими инструментами для повышения загрузки и доходности гостиничного бизнеса.

Лариса Невидайло — ресторатор, общественный деятель, основатель ресторанной компании Сибири «МАКСИМ» — выступит с темой «Гостеприимство как стратегия развития бизнеса».

Второй день мероприятия будет посвящен стратегической сессии по трем направлениям: «Отель», «Ресторан» и «Туристический продукт», а также анализу бизнес-кейсов ярославских предпринимателей при участии федеральных практиков из сферы HoReCa. По итогам сессии каждый участник получит опыт выполнения реального проекта, комплект необходимых шаблонов и сможет применить методологию работы в своем бизнесе. Модератором сессии выступит Андрей Пуртов — профессор бизнес-практики и директор программы MBA «Трансформация» в РАНХиГС.

Зарегистрироваться на практикум и подать заявку на разбор бизнес-кейса можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/690b300a49af474707e7636c

