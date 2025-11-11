Против бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга возбуждено новое уголовное дело

Ранее осужденный бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев вновь оказался под следствием, пишут «Ведомости». Его обвинили в хищении нескольких миллиардов рублей при заключении строительных контрактов. Первое заседание по делу прошло 7 ноября в Мещанском районном суде Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимиру Лавленцеву инкриминируют особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК) и злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). В числе подозреваемых указаны экс-заместитель гендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор «Горки инжиниринга» Сергей Проворов и бывший глава «Горкапстроя» Денис Тарасов. По версии следствия, после ухода с поста вице-губернатора Лавленцев создал организованную группу, которая выводила деньги через подконтрольные компании.

С 2017 по 2019 год по договорам займа было переведено более 2,5 млрд руб. «Горкапстрой» понес ущерб свыше 2,3 млрд руб., что привело к банкротству компании в 2024 году. Помимо «Горкапстроя», потерпевшими признаны «Стройтрансгаз» и НПП «Строительство». Они подали иски на общую сумму почти 3 млрд руб. Следствие указывает на фиктивные договоры и перевод средств под видом оплаты неполных или невыполненных работ.

Проворов и Тарасов признали вину и находятся под подпиской о невыезде. Лавленцев и Шипицын, напротив, отрицают причастность к преступлению, их содержат в московских СИЗО. Бывший чиновник заявил в суде, что не контролировал указанные компании и на все сделки имел легальное основание. Его адвокат Татьяна Бушуева назвала признательные показания двух подозреваемых попыткой «оговорить» Лавленцева и намерена добиваться оправдательного приговора.

В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы приговорил Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за мошенничество и растрату на сумму 3,3 млрд руб., включая долги перед предпринимателем Геннадием Тимченко. Апелляция экс-чиновника была отклонена в октябре 2024 года. Хотя официально Лавленцев признал вину по этому делу, в комментарии «Ведомостям» он опроверг эту информацию. По словам подсудимого, он лишь искал «примирения» с господином Тимченко.