Нижний Новгород получит 5 млрд рублей на шесть объектов ЖКХ до 2030 года

Правительство Нижегородской области намерено в 2025-2030 годах выделить Нижнему Новгороду 4,94 млрд руб. на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры. Члены комиссий гордумы по бюджету и по городскому хозяйству на внеочередном совместном заседании комиссий поддержали соответствующие поправки в бюджет 2025-2027 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства закладывают под гарантийное письмо губернатора, доля городского софинансирования составит 0,1%. На 2025 год из общей суммы закладывают 1,13 млрд руб., на 2026 год — 80,4 млн руб., на 2027 год — 979 млн руб., на 2028 год — 1,17 млрд руб., на 2029 год — 984 млн, на 2030 год — 597 млн руб.

Как уточнили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве ЖКХ, деньги направят на реконструкцию водопроводной линии на участке Слобода Печеры — улица Родионова, реконструкцию канализационного коллектора на улице Керченской, строительство двух котельных в поселке Новинки, котельной в Ольгино и котельной на улице Ванеева.

Ирина Швецова