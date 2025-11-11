Российская косметика продвинулась на полках

Спрос на отечественные косметические бренды вырос на 50%, к такому выводу пришли аналитики бьюти-ритейлера «Золотое яблоко». Сейчас больше половины потребителей отдают предпочтение российским маркам. На втором месте — Южная Корея, далее с небольшим отрывом следует Белоруссия. Франция, Германия и Италия замыкают топ. Что предлагают российские производители? И можно ли их товары назвать на 100% отечественными? Разбиралась Юлия Савина.

За последние три года количество отечественных производителей косметики выросло вдвое, до 3,2 тыс. компаний. И они смогли найти общий язык с потребителем, отмечает член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «За последние четыре года появилось очень много современных, интересных брендов, которые достаточно близки к своим покупателям, разговаривают с ними на одном языке и создают определенные сообщества для продвижения своей косметики. И цена на товары у них более или менее доступна. Последние 10 лет мы отмечаем, что страна производства все меньше имеет значение. А с другой стороны, есть тренд на такой потребительский патриотизм, когда есть желание не просто поддерживать отечественную косметику, а именно ту, которая сделана в конкретном регионе».

Доля российских брендов на рынке составила 40-45% в сегменте уходовой косметики, 25% — в декоративной и 30% — в средствах для волос и спа-уходе, сообщали в июне 2025-го представители отрасли. Но есть нюанс: далеко не все отечественные бренды производятся в РФ. Если раньше как технологические площадки использовались Италия и Франция, то сейчас лидерство — за азиатскими партнерами, отметила директор Союза производителей органической, натуральной и экокосметики ONE Татьяна Лебедева: «Появилось достаточно серьезное количество российских марок, которые полностью производятся в Китае.

При этом наблюдается противоположная динамика: бренды с историей, давно присутствующие на рынке, испытывают некоторый спад.

Декоративная натуральная косметика представлена очень плохо, этот сегмент не освоен российскими производителями. До сих пор в нем работали только иностранные компании. В натуральном сегменте растет доля товаров для ухода».

Уровень локализации компонентов у косметических брендов, по оценкам экспертов, составляет около 50%. В парфюмерном сегменте сложностей больше. В России производят базу — спирт, а вот отдушки приходится искать на других рынках. Лидерство — за компаниями из Франции, их предпочитает половина покупателей. Российские марки выбирает лишь каждый пятый. Здесь составить конкуренцию очень непросто, подчеркнул исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский: «Законодательство, которое регулирует обращение спирта, его закупку и так далее, крайне строгое. Те нормы, которые им установлены, не каждому по карману. Малому бизнесу это практически не под силу. Те, кто начинают изготавливать эту продукцию, должны идти на очень серьезные инвестиции, причем на достаточно долгий период безотносительно завоевания доли рынка, маркетинга, рекламы, убеждения потребителя. Именно из-за того, что импортировать было проще, чем производить, и преобладали импортные товары на рынке. Насколько я понимаю, ситуация не изменилась».

Самый быстрорастущий спрос аналитики косметического рынка фиксируют у производителей из Объединенных Арабских Эмиратов (за год почти +140%). Следом идет Беларусь (+130%). При этом только около 40% покупателей обращают внимание на страну происхождения бренда. В первую очередь, по данным аналитиков «Золотого яблока», потребителей все-таки интересует состав, отзывы и цена.

