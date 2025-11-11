Бывшего студента ОмГТУ осудят за взлом сайта вуза
Кировский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, взломавшего сайт местного вуза. Омичу вменяют в вину ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерной программы, предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ). По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает прокуратура региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в июле 2024-го фигурант дела использовал ПО для тестирования безопасности и поиска уязвимости информационных ресурсов, чтобы проверить сайта одного из ВУЗов. Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Омском государственном техническом университете. Хакер был студентом этого учебного заведения, однако впоследствии ушел из него и окончил другой ВУЗ.
После того, как злоумышленник получил доступ к панели администрирования, он изменил изображение на главной странице сайта, добавив ссылку на ресурс с порнографическими материалами. Кроме того, он частично изменил конфигурацию сайта, удалив часть кода, отвечающего за его корректную работу.