Подрядчики не той системы

В Нижегородском райсуде начали по существу рассматривать уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. По версии следствия, он превышал полномочия при работе с подрядчиками, чтобы «приукрасить» действительность и не потерять свою должность с хорошей годовой премией. Суд отказал защите в возврате дела прокурору для соединения материалов с еще одним эпизодом — иначе обвиняемого пришлось бы освобождать из СИЗО. Также Илье Халтурину отказали в допуске его жены общественным защитником. Бывший директор «Теплоэнерго» заявил, что выдвинутые против него обвинения недостоверны и карьерного умысла у него не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор нижегородского АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин (на снимке) выслушал обвинение, но вину не признал

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший гендиректор нижегородского АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин (на снимке) выслушал обвинение, но вину не признал

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшему гендиректору «Теплоэнерго» Илье Халтурину, обвиненному в трех эпизодах превышения должностных полномочий, отказали в возврате его уголовного дела прокурору для соединения со вторым уголовным делом. Как писал «Ъ-Приволжье», дополнительный эпизод в июле позволил повторно арестовать бывшего управленца, уже отсидевшего год в СИЗО. При соединении уголовных дел в случае возврата материалов на доследование Илью Халтурина пришлось бы освобождать. В ответ на ходатайство защиты гособвинитель сообщил, что нужно дождаться, когда второе уголовное дело поступит в суд. Судья Алексей Ползунов постановил, что в дальнейшем соединение уголовных дел возможно и на стадии судебного разбирательства, поэтому дело в прокуратуру возвращать не стали.

Суд также отказал обвиняемому в просьбе допустить его жену общественным защитником. Илья Халтурин рассказал, что его супруга Татьяна Халтурина, юрист по образованию, имеет опыт работы в тепло-электроэнергетике и поможет профессионально разобраться в деталях уголовного дела. Однако суд решил, что двух адвокатов обвиняемому вполне достаточно, а жена хочет войти в процесс для того, чтобы иметь возможность навещать арестованного мужа в СИЗО.

Затем прокурор зачитал Илье Халтурину обвинение, касающееся взаимоотношений АО «Теплоэнерго» с подрядчиками. В 2022 году теплоснабжающая компания договорилась о льготном займе с Фондом развития территорий, предоставлявшим более 2 млрд руб. на модернизацию. В том же году «Теплоэнерго» учредило дочернее ООО «Теплоэнергоремонт НН» (ТЭР-НН). С этим обществом в ноябре 2022 года был заключен договор подряда стоимостью 275,6 млн руб. на реконструкцию производственного здания Нагорной теплоцентрали — она вырабатывает тепловую энергию для верхней части Нижнего Новгорода.

Однако «Теплоэнерго» лишь в октябре 2023 года смогло получить разрешение на строительство областного минстроя. К тому времени работы на объекте шли почти год без разрешения и прошедшего через госэкспертизу проекта

Разработку проектной документации для ТЭР-НН также в октябре завершило ООО АСБ «Парсек». По его проекту сметная стоимость реконструкции теплоцентрали была определена в 491 млн руб. Гендиректор «Теплоэнерго» Илья Халтурин знал, что уже сделанная часть работ не соответствует разработкам проектировщика. В конце 2023 года, по версии следствия, у него возник «преступный умысел» на то, чтобы скрыть это несоответствие, а также увеличить объем поступающих средств дочернему ТЭР-НН для проведения работ.

Для этого Илья Халтурин устно поручил подрядчику скорректировать изготовленную «Парсеком» проектно-сметную документацию. Ее отдали на переделку в знакомую теплоэнергетикам компанию «ТГВ-Проектирование». За то, что «Теплоэнерго» не провело тендер на корректировку проекта, Халтурина обвинили в превышении должностных полномочий. Заплаченные второму проектировщику за исправление проектно-сметной документации 8,9 млн руб. следствие сочло переплатой и ущербом.

Гособвинитель указал, что договор с «ТГВ-Проектирование» завершен не был, а положительное заключение госэкспертизы на скорректированный проект до сих пор не получено. Кроме того, по нему произошло удорожание работ до 671 млн руб., — реконструкция была оценена на 180 млн больше, чем в проекте «Парсека». По мнению обвинения, это было необоснованное повышение затрат.

Мотивом преступления прокурор назвал желание гендиректора «Теплоэнерго» приукрасить действительное положение дел и «создать видимость своей результативной деятельности».

Управленец, по версии следствия, стремился сохранить свою должность и высокую зарплату (180 тыс. руб. в месяц плюс годовая премия до 30 должностных окладов).

Второй эпизод обвинения вытекал из первого и касался уголовного дела, возбужденного в отношении директора ТЭР-НН Якова Гиркина. Его также обвинили в превышении полномочий за то, что закупку по корректировке проекта «Парсека» провели без торгов. По версии следствия, я Халтурин в апреле 2024 года решил увеличить Якову Гиркину ежемесячную зарплату до 290 тыс. руб., чтобы тот мог оплатить услуги адвокатов. Тем самым, по версии следствия, гендиректор «Теплоэнерго» стремился «контролировать линию защиты» подрядчика, чтобы получить от него выгодные для себя показания. За счет повышения оклада убыточное ТЭР-НН переплатило своему директору 424 тыс. руб., сообщил гособвинитель.

По третьему эпизоду, который следствие также объяснило карьеризмом Ильи Халтурина, он в 2023 году нанял на ремонт сетей компанию «Строительные технологии». Однако ее руководитель имел непогашенную судимость, а у фирмы была задолженность по налогам. Илья Халтурин, по версии следствия, незаконно распорядился не взыскивать чуть более 3 млн руб. штрафа и неустойки с компании, которая из-за бывшей судимости директора не могла выступать подрядчиком «Теплоэнерго».

Заслушав это обвинение, Илья Халтурин сообщил, что вину по всем трем эпизодам не признает. «Предъявленные мне обвинения недостоверны и содержат необъективные сведения, не буду более грубые слова говорить. В моих действиях не было ни состава преступления, ни тем более того умысла, который мне вменяют», — сказал он. Допросы свидетелей по делу начнутся 20 ноября.

Роман Кряжев