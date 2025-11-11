В Оренбурге задержали участников ОПГ за незаконную игорную деятельность

В Оренбурге задержали пять участников организованной преступной группы в возрасте от 38 до 42 лет. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

По данным следствия, на протяжении этого года обвиняемые использовали помещение в пер. Почтовом под игорное заведение. Они незаконно проводили азартные игры, применяя игровое оборудование и получая материальную выгоду.

Злоумышленники активно использовали различные меры конспирации, но сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность. В помещении во время осмотра изъяли игровое оборудование, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 1 млн руб.

Каждому из обвиняемых избрана мера пресечения. Проводятся следственные и процессуальные действия.

Руфия Кутляева