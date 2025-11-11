В Крыму урожай винограда сократился на 9%

По сравнению с прошлым годом урожай винограда в Крыму сократился почти на 10 тыс. тонн, или на 9%, из-за сильной засухи и заморозков. Об этом «Ъ» сообщили в Совмине РК.

«В прошлом году крымские аграрии собрали почти 113 тыс. тонн винограда. В этом году из-за сильных заморозков и засухи урожай сократился до 103 тыс. тонн с площади 15 тыс. гектаров. В среднем урожайность составила 69 центнеров с гектара»,— уточнили специалисты.

Режим ЧС регионального уровня в связи с засухой вводили в этом году в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах полуострова. В рамках государственной поддержки местным виноградарям было выделено более 839,5 млн руб. на приобретение посадочного материала, шпалер и оборудования.

Александр Дремлюгин, Симферополь