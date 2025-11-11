Аферисты из Коми похитили более 6 млн рублей выплат участников СВО

В Республике Коми задержали четырех ранее судимых граждан по подозрению в присвоении более 6 млн рублей, которые были положены участникам спецоперации. Бойцам обещали обеспечить прохождение службы в штабных и тыловых подразделениях, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Жители региона стали фигурантами уголовных дел по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По предварительной информации, с марта по август 2025 года аферисты подыскивали россиян, готовых к выполнению задач в зоне СВО. Злоумышленники обещали отправить их в штабные и тыловые подразделения.

Потерпевшие заключили контракт с Минобороны РФ, далее мошенники обманным путем получали их банковские карты и присваивали поступающие выплаты. Денежные средства направлялись на подконтрольные участникам группы счета и распределялись между ними. Им удалось похитить свыше 6 млн рублей.

Татьяна Титаева