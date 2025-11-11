Нижегородца подозревают в выводе 113 млн рублей для подпольных казино

Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в незаконном выводе более 113 млн руб. в интересах подпольных онлайн-казино. Об этом сообщили в МВД России.

Предварительно установлено, что нижегородец покупал в даркнете чужие банковские и сим-карты, снимал деньги со счетов клиентов игорных заведений, обменивал их на цифровую валюту и зачислял ее на криптокошельки представителей казино. Часть суммы злоумышленник оставлял себе, полагают правоохранители.

В машине подозреваемого полицейские обнаружили около 1 млн руб., более 60 банковских и сим-карт, 20 телефонов, ноутбук и другие предметы. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до шести лет лишения свободы.

