Комбату ВСУ дали 24 года заочно за расстрел двух российских военнопленных

Верховный СУД ДНР признал виновным в организации убийства двух лиц и жестоком обращении с военнопленными командира батальона ВСУ, подполковника Николая Крикливенко. Его заочно приговорили к 24 годам строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Следствие установило, что 10 июня на опорном пункте ВСУ между поселком Отрадное и деревней Комар в ДНР расстреляли двух российских военнопленных. Приказ отдал подполковник Крикливенко, исполнителем стал боец ВСУ Игорь Скубак. чье дело рассматривается в суде.

Крикливенко объявили в международный розыск 2 октября. 14 октября Ворошиловский межрайонный суд ДНР заочно арестовал подсудимого.

Никита Черненко