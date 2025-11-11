Лишившаяся кистей рук постоялица московского социального дома пройдет программу абилитации

Постоялице социального дома «Обручевский» в Москве, которой ампутировали кисти рук из-за врачебной халатности, обеспечат абилитацию. Об этом сообщила замруководителя столичного департамента соцзащиты Оксана Шалыгина.

Абилитация — лечебные и психологические практики, которые приспосабливают людей с инвалидностью к жизни в обществе, процессу обучения и труда.

«То, что произошло в Обручевском, — ужасно. Ужасно, когда равнодушие людей, которые пришли в систему социальной помощи для того, чтобы заботиться, калечит в прямом и переносных смыслах»,— написала госпожа Шалыгина в Telegram-канале.

История 20-летней постоялицы «Обручевского» Виктории получила огласку в СМИ накануне. Telegram-канал Baza сообщал, что сотрудники учреждения связали ей руки шерстяными колготками. Из-за нарушения кровоснабжения в конечностях у девушки началась гангрена, ее экстренно доставили в больницу, где провели ампутацию обеих кистей. Согласно материалу канала, Виктория страдает эпилепсией и аутогрессией — она неоднократно пыталась нанести себе вред, что стало поводом для применения к ней методов фиксации.

В тот же день СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 118 УК (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). ТАСС со ссылкой на столичный департамент соцзащиты сообщал, что следственные действия уже проводятся, ведомство сотрудничает с правоохранительными органами.

Полина Мотызлевская