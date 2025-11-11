«Дворец борьбы» в Уфе отменил аукцион на охрану за 15 млн рублей

Центр спортивной подготовки «Дворец борьбы» сегодня отменил анонсированный вчера аукцион на охрану своих объектов и имущества, сообщается на сайте госзакупок. Причина отмены торгов не указана.

Начальная цена контракта составляла 15,33 млн руб., аукцион был назначен на 19 ноября.

По условиям аукционной документации, победитель должен был в 2026 году охранять здание Дворца борьбы общей площадью 28,8 тыс. кв. м, парковый павильон общей площадью 195 кв. м, а также прилегающую территорию к зданию между улицами Мусы Гареева, Архитектора Рехмукова, Рудольфа Нуреева с вертолетной площадкой.

В марте этого года Дворец борьбы заключил контракт с ООО ЧОО «Центурион Лонге» за 11,55 млн руб. на охрану с 1 апреля по 31 декабря.

Дворец борьбы в Уфе открылся 31 августа 2024 года в рамках празднования 450-летия города. На его строительство было потрачено 6,5 млрд руб.

Майя Иванова