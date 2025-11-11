ТГПУ открыл мемориальную доску автору «Волшебника Изумрудного города»
На корпусе Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) установили мемориальную доску писателю Александру Волкову, написавшему цикл произведений «Волшебник Изумрудного города». Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Александр Волков в 12 лет окончил Усть-Каменогорское городское училище. В 1907-м он поступил в Томский учительский институт. С 1910-го по 1913 год работал учителем математики в городе Колывани Томской губернии (сейчас это Новосибирская область.— «Ъ-Сибирь»).
«Он мне всегда рассказывал, что Томск — удивительный город с зелеными крышами. Я уж не знаю, насколько это правда или неправда, но, наверное, вот эта красота и зеленый цвет каким-то образом, может быть, фантазию развили, какую-то мечтательность»,— сказала на открытии мемориальной доски внучка писателя Калерия Волкова (цитата по «РИА Томск»).
В 1939 году в СССР вышел «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова. Книга появилась как вольный перевод повести американского писателя Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз».