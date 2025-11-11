В Красноярске адвоката осудили за мошенничество с деньгами клиентки

В Красноярске суд вынес приговор в отношении адвоката по делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) с деньгами клиента. Подсудимой назначили два года и 10 месяцев колонии общего режима, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в декабре 2023 года к фигурантке дела обратилась местная жительница, которой были предъявлены обвинения в мошенничестве за оказание юридических услуг без необходимой квалификации. Адвокат, установили правоохранители, убедила клиентку, что имеет связи с должностными лицами суда и прокуратуры. За 6,2 млн руб. злоумышленница предложила договориться об освобождении от реального срока подзащитной. После этого ее клиентка обратилась в региональное УФСБ.

Мошенница была задержана силовиками при передаче первой части взятки в размере 3,2 млн руб. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако подозреваемая сбежала на границу страны, где скрывалась до повторного задержания.

Александра Стрелкова