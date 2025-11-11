обновлено 12:17
Завершена реконструкция пермского стадиона «Юность»
В Перми завершены работы по реконструкции стадиона «Юность». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Фото: пресс-служба краевого правительства
«Получили заключение о соответствии — документ, подтверждающий, что объект отвечает всем требованиям и проектной документации,— написал глава Прикамья.— Следующий этап — получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Уже этой зимой здесь смогут тренироваться профессиональные спортсмены, а также кататься на коньках все любители активного отдыха».
Напомним, реконструкция стадиона проходит в рамках краевой программы «Пермь-300» и при помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Реконструкцией объекта занималась ГК «Кинетика».