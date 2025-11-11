В Пермской структуре ГК «Самолет» снова сменился руководитель

В ООО «СЗ “Заостровка”», которое входит в группу компаний «Самолет», сменился генеральный директор. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Данные в ЕГРЮЛ были внесены 10 ноября. Руководителем стал Роман Лукьянов, который также является директором компаний ГК «Самолет» в Екатеринбурге.

Ранее «СЗ “Заостровка”» возглавлял Константин Зверев, он занял эту должность в июле 2024 года. Компания зарегистрирована два года назад, с конца 2023 года ее учредителем является организация строительной группы ООО «Самолет-регионы». Господин Зверев ранее работал в ПЗСП.

О заходе в Пермский край московского девелопера «Самолет» стало известно летом 2023 года. В июне 2024 года правительство Пермского края и «Самолет» подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию крупного инвестпроекта. До конца 2040 года компания планирует построить в Прикамье 1 млн кв. м жилья с необходимой социальной инфраструктурой. Кроме того, «Самолет» намерен принимать участие в аукционах по площадкам для комплексного развития территорий (КРТ).