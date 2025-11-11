В Москве заработали пункты обогрева для бездомных людей

С наступлением холодов в Москве возобновили работу пять специальных мобильных автобусов с отоплением «Социальный патруль» для бездомных людей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что пункты обогрева ежедневно работают на площадях Белорусского, Киевского, Ярославского, Павелецкого и Курского вокзалов в период с 20:00 до 8:00 следующего дня. «Это ключевые места, куда часто попадают люди, оставшиеся без крыши над головой»,— отметила Анастасия Ракова (цитата по сайту мэра Москвы).

Согласно пресс-релизу, бездомные люди могут также обратиться за помощью в круглосуточный стационар Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Сотрудники организации помогают с поиском родственников, восстановлением документов, трудоустройством и оформлением проживания. «Важно не только предоставить им место, где можно согреться, но и предложить путь к тому, чтобы встать на ноги»,— объяснила заммэра.