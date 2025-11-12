Экс-глава администрации губернатора Прикамья зарегистрировал ИП и ООО в Москве

Бывший руководитель администрации губернатора Пермского края Фирдус Алиев зарегистрировал ИП в Москве, о чем свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Данные в ЕГРИП были внесены 10 ноября.

Фирдус Алиев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фирдус Алиев

Он будет заниматься исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения, а также деятельностью в сфере связей с общественностью и консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Также Фирдус Алиев выступил единственным учредителем ООО «Центр социальных и политических практик» (ЦСПП). По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ЦСПП» было зарегистрировано в Москве 11 ноября. Директором ООО назначена Екатерина Родригес Тексидор. Ранее она была известна в Перми как исполнительный директор Пермского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», была членом молодежного парламента Прикамья четвертого созыва.

Фирдус Алиев с 1999-го по 2002 год руководил телекомпанией «Новый Регион» в Ижевске. В 2002 году возглавил ГТРК «Самара». В 2007–2008 и 2011–2012 годах был главой администрации губернатора Пермского края.

Позже занимал должности директора проектного офиса по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли АО «Атом-ТОР», управляющего директора Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом.