Более 200 мигрантов выдворят из Нижегородской области

Правоохранительные органы провели масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в Нижегородской области и выявили 965 нарушений, сообщили в ГУ МВД. По итогам операции суды решили выдворить из региона 203 иностранца, из которых 162 — в принудительном порядке. Их отправили в центр временного содержания.

Также возбуждено 62 уголовных дела об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на учет и подделке документов, отметили в МВД. За незаконное привлечение мигрантов к труду составлено 27 административных протоколов в отношении 32 юридических лиц.

Сотрудники миграционной службы аннулировали 411 статусных документов, позволяющих иностранцам находиться в России. Въезд в РФ запретили 211 мигрантам.

Владимир Зубарев