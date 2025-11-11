Более 200 мигрантов выдворят из Нижегородской области
Правоохранительные органы провели масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства в Нижегородской области и выявили 965 нарушений, сообщили в ГУ МВД. По итогам операции суды решили выдворить из региона 203 иностранца, из которых 162 — в принудительном порядке. Их отправили в центр временного содержания.
Также возбуждено 62 уголовных дела об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на учет и подделке документов, отметили в МВД. За незаконное привлечение мигрантов к труду составлено 27 административных протоколов в отношении 32 юридических лиц.
Сотрудники миграционной службы аннулировали 411 статусных документов, позволяющих иностранцам находиться в России. Въезд в РФ запретили 211 мигрантам.