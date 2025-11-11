Участникам Российского промышленного Форума в Уфе расскажут о надежной альтернативе вкладам

С начала года цены на золото в долларах выросли на 60%. На фоне динамичного роста стоимости драгоценных металлов и сохраняющейся тенденции на снижение процентов по банковским вкладам становится все более актуальным поиск альтернативных инструментов инвестиций.

Именно инвестиции в монеты из золота и серебра становятся все более востребованными. Представители официального дилера компании «Золотая Плата» примут участие в выставке «Металлообработка. Уфа 2025» в рамках Российского промышленного Форума в Уфе 12-14 ноября в выставочном комплексе ЭКСПО (ул. Менделеева, 158).

Посетители смогут получить персональные консультации от экспертов по инвестициям в монеты из драгоценных металлов, узнать, как выгодно приобрести и продать золотые и серебряные монеты, ознакомиться с широким ассортиментом инвестиционных и памятных монет — от популярных отечественных серий («Георгий Победоносец», «Сеятель») до редких иностранных экземпляров, которые зачастую недоступны в банках, а также приобрести отличные подарки на Новый год.

«Мы представим не только проверенные хиты, но и эксклюзивные монеты, которые сложно найти на массовом рынке. Наша цель — показать, что инвестиции в драгоценные металлы — это не просто сохранение капитала, но и реальная возможность его приумножить», — отмечает руководитель «Золотой Платы» в Уфе Гульнара Сайфутдинова.

«Золотая Плата» — официальный дилер инвестиционных и памятных монет — с 2021 года помогает сохранять и приумножать капитал. Всеми банками-партнерами проведена процедура аккредитации компании «Золотая Плата» с соответствующей проверкой службами безопасности.

География доверия охватывает крупнейшие города России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Уфа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Владивосток.

Откройте для себя мир надежных инвестиций. «Золотая Плата» —

альтернатива вкладу!

ООО «ЗОЛОТАЯ ПЛАТА»