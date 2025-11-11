В Стерлитамаке пройдет первая «Ночь диспансеризации»

13 ноября с 20:00 до полуночи в Стерлитамаке пройдет первая акция «Ночь диспансеризации». Медработники проведут все необходимые обследования, включая забор крови, ЭКГ, флюорографию, будет работать женский смотровой кабинет, сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По словам министра, задача — увеличить охват пациентов, так как «раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия». Он отметил, что акция направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, злокачественных новообразований и факторов риска, создающих угрозу для жизни и здоровья.

С начала года в республике диспансеризацию прошли более 1,4 млн человек.

Майя Иванова