Москвича приговорили к 17 годам колонии за убийство малолетнего внука

В Москве вынесли приговор 51-летнему местному жителю, обвинявшемуся в убийстве внука. Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего и приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом сообщило столичное управление прокуратуры.

Преступление произошло 5 апреля на улице Твардовского. Как установило следствие, москвич взял на руки ребенка 2023 года рождения и дважды ударил его головой о стену. Ребенок погиб на месте. Следствие установило, что на момент совершения преступления фигурант был пьян.

Никита Черненко