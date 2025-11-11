Суд признал законным договор дарения квартиры между экс-депутатом пермской гордумы и его матерью

Арбитражный суд Пермского края отказал в признании недействительным договора дарения квартиры между бывшим депутатом городской думы Сергеем Захаровым и его матерью, о чем свидетельствует информация в картотеке суда. В рассматриваемом случае недобросовестного вывода активов должника допущено не было, на момент совершения оспариваемой сделки в 2017 году господин Захаров не имел признаков неплатежеспособности и неисполненных обязательств перед третьими лицами свыше трех месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Захаров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Захаров

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мае 2025 года финансовый управляющий господина Захарова обратился в суд с просьбой признать недействительной сделкой договор дарения квартиры в Перми в пользу матери должника Розы Захаровой и возвратить ее в конкурсную массу. Речь идет об объекте площадью 52,9 кв. м в доме по улице Мира.

Как пояснил должник в отзыве, Роза Захарова проживала в городе Усть-Илимске Иркутской области, в 2015 году серьезно заболела, было принято решение о переезде в Пермь. Спорную комнату господин Захаров приобрел в 2014 году с целью вложения свободных денежных средств, после переезда матери он подарил ей это помещение, чтобы сдавать его в аренду и получать дополнительный доход. Сам он заниматься этим не хотел, поскольку являлся действующим депутатом и нужно было каждый год подавать декларацию о доходах и принадлежащем имуществе.

Сергей Захаров был признан банкротом в феврале 2024 года, суд ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Сам господин Захаров в 2022 году уехал в Германию, а весной 2023 года сложил с себя депутатские полномочия.