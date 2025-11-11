Аэропорты Самары и Оренбурга утром закрывались на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Самары и Оренбурга утром во вторник, 11 ноября. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ограничения введены из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о том, что в регионе объявлен план «Ковер».
В самарском аэропорту Курумоч задерживается вылет восьми рейсов (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Сургут, Новосибирск и Шарм Эль Шейх).