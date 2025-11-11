Путин назначил нового посла в Бурунди

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Бурунди Сергея Черненко. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Сергей Черненко состоит на дипломатической службе с 1994 года. Он занимал должности в центральном аппарате и загранучреждениях МИД России. В 2016-2018 годах работал старшим советником консульского департамента министерства. В 2018 году был назначен генконсулом России в Китае, в городе Шэньян.

Прежде должность посла России в Бурунди занимал Валерий Михайлов. Он был назначен на этот пост в 2019 году.