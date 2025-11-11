На капремонт сетей водоотведения Альметьевска и Челнов выделят 800 млн рублей

На капитальный ремонт систем водоотведения в населенных пунктах Татарстана из федерального и республиканского бюджета будет направлено 800 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте госзакупок.

Работы охватят как внутриквартальные, так и внеплощадочные инженерные сети в Набережных Челнах и Альметьевске.

В Набережных Челнах капитально отремонтируют пять участков на общую сумму 455 млн руб., стоимость работ варьируется от 40,7 до 208,5 млн руб. В Альметьевске модернизируют самотечный канализационный коллектор от улицы Гатина-Больничная до КНС № 2 на 343 млн руб.

Работы должны быть выполнены до 1 ноября 2026 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан».

Анна Кайдалова