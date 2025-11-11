Прощание с Эриком Булатовым пройдет в Париже 14 ноября

Церемония прощания с художником-концептуалистом Эриком Булатовым состоится 14 ноября в церкви Святой Троицы в Русском культурном центре в Париже. Об этом «РИА Новости» сообщил друг художника, искусствовед Сергей Попов.

Эрик Булатов умер 9 ноября в возрасте 92 лет в Париже.

Художник родился в 1933 году в Свердловске (Екатеринбург). В 1947-1952 годах учился в Московской средней художественной школе, а затем окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова. В 1960-х вошел в нонконформистское художественное объединение «Сретенский бульвар». Вместе с ним членами объединения были Илья Кабаков, Эрнст Неизвестный, Юрий Соболев-Нолев и другие.

В 1970-х Эрик Булатов создал первые картины-конструкции, сочетавшие пространство классического пейзажа с плакатными или текстовыми вставками. Эти работы позволили художнику выдвинуться в число ведущих представителей «московского концептуализма». Известность Эрику Булатову принесла картина «Слава КПСС», созданная в 1975 году. В 2008 году она была продана за $2,1 млн. В 1980-х годах художник создал картины «Не прислоняться», «Революция — перестройка», «Перестройка», «Заход или восход солнца» и другие. Выставки произведений Эрика Булатова проходили в Швейцарии, Франции, ФРГ, США, Южной Корее.

Полина Мотызлевская