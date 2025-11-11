Совкомбанк предоставит Томской области кредитные линии на 2 млрд рублей

Томская область привлекла в Совкомбанке две возобновляемые кредитные линии, каждая на 1 млрд руб. Срок действия кредитной линии — не более 910 дней со дня заключения контракта, говорится в материалах на сайте госзакупок. Стоимость контрактов составила 498,6 млн руб. каждая. Процентная ставка будет плавающей, основываясь на ключевой ставке ЦБ РФ и периоде выборки.

Контракты с Совкомбанком были подписаны 11 ноября. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов. В июле Томская область уже привлекла 4,4 млрд руб. через Сбербанк.

За девять месяцев 2025 года бюджет Томской области исполнен с дефицитом в размере 8,7 млрд руб.: доходы составили 76,4 млрд руб., расходы — 85,2 млрд руб.

Лолита Белова