Петербургский фонд запустил 22-й сезон проекта «Мечты сбываются»

Фонд «Бумажная птица» 11 ноября запустил 22-й сезон проекта «Мечты сбываются». Любой неравнодушный может исполнить мечту ребенка или взрослого с тяжелым заболеванием, сообщили в пресс-службе благотворительной организации.

Желающие присоединиться к акции могут выбрать желание на сайте мечты.хоспис.дети и внести любую сумму. За время реализации проекта участники исполнили 8015 желаний людей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

При исполнении мечты пациенту возвращается интерес к жизни. В такой ситуации эмоционально окрашенный образ желаемого будущего помогает человеку сохранять чувство смысла и авторство своей жизни, отмечают в благотворительном фонде.

Татьяна Титаева