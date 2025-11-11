Нижегородские депутаты попросили денег в свои фонды к Новому году

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода 11 ноября вновь подняли вопрос о своих депутатских фондах. Николай Сатаев предложил выйти с этим вопросом в связи с предстоящими новогодними праздниками, чтобы организовать мероприятия для детей.

Так называемые депутатские фонды — это определенная сумма, закрепленная в резервном фонде мэрии для каждого парламентария. На эти деньги депутаты помогают решать вопросы с закупкой оборудования, с ремонтом детских садов и школ на территории своих избирательных округов.

Председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман сказал, что сегодня этот вопрос инициировал председатель гордумы Евгений Чинцов, он будет разговаривать с главой города Юрием Шалабаевым на предмет возможных источников, чтобы понять, есть шансы или нет. Евгений Чинцов пообещал Николаю Сатаеву довести информацию об итогах разговора. Предполагаемую сумму, на которую депутаты просят увеличить свои фонды, озвучивать не стали.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце прошлого года при формировании бюджета на 2025 год депутаты уже просили увеличить свои фонды с 2 млн руб. до 3 млн руб. Но тогда в мэрии этот вопрос не поддержали.

Ирина Швецова