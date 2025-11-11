В Томске еще четыре «дома за рубль» нашли арендаторов

Победителем торгов на право аренды объекта деревянного зодчества по ул. Войкова, 13а стало ООО «Недвижимость», двухэтажного деревянного дома по пр. Кирова, 25 — ИП Харин Никита Александрович, нежилого двухэтажного здания по пр. Ленина, 138 — ООО «Строй Эксперт», двухэтажного деревянного дома по ул. Герцена, 34 — ИП Милованцев Андрей Борисович, сообщила мэрия Томска.

На следующей неделе пройдут торги на право аренды исторических зданий по пр. Кирова, 29/1 (площадь 159,4 кв. м), ул. Дальне-Ключевская, 107 (156,7 кв. м), ул. Загорная, 59 (230,5 кв. м), ул. Средне-Кирпичная, 22 (161,3 кв. м), ул. Рузского, 22 (198,8 кв. м), ул. Герцена, 15/1 (394,2 кв. м), ул. М. Горького, 30а (129,8 кв. м) и ул. Лермонтова, 45 (155,4 кв. м).

Подавляющее большинство объектов деревянного зодчества предлагаются инвесторам впервые. Многие здания недавно были расселены и находятся в хорошем состоянии, отметили в городской администрации.

Как ранее сообщили в мэрии Томска, в программе «Дом за рубль» участвуют 64 здания, из которых 15 домов уже восстановлены арендаторами.

Михаил Кичанов