ФНС просит признать банкротом Аргаяшскую пивоварню за долг в 385 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление управления Федеральной налоговой службы по региону о признании несостоятельным ООО «Аргаяшская пивоварня» из-за долга в размере 385,6 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

В требования ведомства входит 385,2 млн руб. основного долга, включая страховые взносы и НДФЛ, 417,6 тыс. руб. пени и 6,8 тыс. руб. штрафов. Заседание по проверке обоснованности заявления назначили на 15 декабря.

Аргаяшская пивоварня производит пиво под названиями «Челябинское» и «Жигулевское».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аргаяшская пивоварня» зарегистрировано в селе Аргаяш в 2018 году. Директором является Михаил Андронов, он также владеет компанией с Антониной Удаловой в равных долях. Выручка организации за 2024 год составила 13,6 млн руб., чистый убыток — 20,7 млн руб.

