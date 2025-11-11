Ученые нашли образцы пролетевшего вблизи Москвы в октябре метеорита

Ученые обнаружили фрагменты метеорита, который 27 октября пролетел в небе над Тверской и Новгородской областями. Об этом сообщил Telegram-канал Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН).

По предварительной оценке, объект имеет естественное происхождение и относится к обыкновенным хондритам (каменные метеориты) группы LL6. Его образцы поступили в лабораторию ГЕОХИ РАН, а также Музей истории мироздания в подмосковном Дедовске и Уральский университет в Екатеринбурге. Исследования метеорита продолжаются.

27 октября, в день полета болида, его могли наблюдать жители Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец и Красногорска в Московской области. Продолжительность полета составила более 35 секунд. По словам астронома Стаса Короткого, объект пролетал примерно в 500 км севернее столицы.

В комментарии «РИА Новости» господин Короткий рассказал, что метеорит повредил крышу частного дома в одном из населенных пунктов Новгородской области, после чего его обнаружили. Это стало большой удачей для ученых, пояснил астроном.

В лаборатории ГЕОХИ РАН уточнили, что метеорит обязательно назовут. Как правило, наименование выбирают по населенному пункту, вблизи которого он упал.