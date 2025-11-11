В Якутии возбуждено дело из-за смерти студента после избиения в общежитии

В Якутии начались следственные мероприятия после смерти студента первого курса Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, сообщила пресс-служба университета. Молодого человека избили в студенческом общежитии его однокурсники.

Sakhaday со ссылкой на источник пишет, что погибшего звали Петр М. Он — уроженец Эвено-Бытантайского улуса. В СВФУ он учился на юридическом факультете.

Утром 11 ноября якутское МВД сообщило, что 1 ноября в больницу доставили 18-летнего студента с телесными повреждениями. Медучреждение сообщило полиции о госпитализации юноши, после чего оперативная группа прибыла в общежитие. Там был задержан подозреваемый в избиении — 18-летний студент СВФУ. Материалы уголовного дела полиция планирует передать в СКР. По какой статье возбуждено дело и было ли оно переквалифицировано после смерти студента — в МВД не сообщили.

Местный портал 14.ru пишет, что полиция вела расследование по ч. 1 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Со ссылкой на соцсети портал сообщает, что избитый молодой человек неделю находился в коме, а затем умер в больнице. Причины конфликта между двумя молодыми людьми неизвестны.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать необходимую помощь. По словам ректора, сейчас университет полностью содействует следствию.

Полина Мотызлевская